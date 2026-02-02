Нечаев Иван Федорович 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нечаев Иван Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1932

умер Неизвестно

Отец
Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич08.11.1894 г.р.
Мать
Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?30.12.1897 г.р.
Супруги
(Лукина) Нина ЛукиничнаОколо 15.05.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич

Мать: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лукина) Нина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лукина) Нина Лукинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лукина) Нина Лукинична

Рождение ребёнка
21.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лукина) Нина Лукинична

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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