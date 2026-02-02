Нечаев Иван Федорович
мужской, родился 1932
умер Неизвестно
ОтецКаргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич08.11.1894 г.р.
МатьНечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?30.12.1897 г.р.
Супруги
(Лукина) Нина ЛукиничнаОколо 15.05.1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич
Мать: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Лукина) Нина Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Лукина) Нина Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лукина) Нина Лукинична
Рождение ребёнка
21.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лукина) Нина Лукинична
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
Неизвестно