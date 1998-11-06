Кургаева (Нечаева) Елена Федоровна
Место рожденияНикитино Барановский р-н Ульяновская область
Дата рождения17.06.1927
Дата смерти06.11.1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927
Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 12.08.1951
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1957
Рождение ребёнка
04.12.1957
Смерть
06.11.1998
С. Николаевка Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
С. Николаевка