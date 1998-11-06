Кургаева (Нечаева) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургаева (Нечаева) Елена Федоровна

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Место рождения

Никитино Барановский р-н Ульяновская область

Дата рождения

17.06.1927

Дата смерти

06.11.1998

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1927

Отец: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Мать: Нечаева Анисия (Васильевна?)

Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 12.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кургаев Михаил

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кургаев Михаил

Рождение ребёнка
04.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кургаев Михаил

Смерть
06.11.1998
С. Николаевка Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
С. Николаевка
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