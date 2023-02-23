Нечаева Анисия (Васильевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Анисия (Васильевна?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1920

Сын: Нечаев (ашхабад) Иван Федорович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Рождение ребёнка
17.06.1927

Дочь: Кургаева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич

Смерть
Неизвестно
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