Нечаева Анисия (Васильевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1920
Сын: Нечаев (ашхабад) Иван Федорович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич
Рождение ребёнка
17.06.1927
Дочь: Кургаева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич
Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно