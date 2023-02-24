(Енотова) Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Енотов Николай Андреевич
Мать: Аксинья Алексеевна
Бракосочетание
03.?.1878
Рождение ребёнка
23.06.1881
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1883
Сын: Зубарев Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1884
Сын: Зубарев - Пирогов Петр Осипович
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1886
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1888
Дочь: Агафия Осиповна
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1890
Сын: Зубарев Евдоким Иосифович
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1893
Дочь: Ефросиния Осиповна
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1895
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1897
Дочь: Анисия Осиповна
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Зубарев Осип Иванович
Смерть
Неизвестно