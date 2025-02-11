Енотова Аксинья Алексеевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Енотова Аксинья Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла 27.09.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Енотов Николай АндреевичОколо 1818 г.р.
Дети
Енотов Константин Николаевич20.05.1843 г.р.
(Енотова) Матрена Николаевна1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енотов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
20.05.1843

Сын: Енотов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Енотова) Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Енотов Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.05.1853

Сын: Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич

Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Енотов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зубарева (Енотова) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
27.09.1873
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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