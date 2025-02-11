Енотова Аксинья Алексеевна
женский, родилась 1815
умерла 27.09.1873, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Енотов Николай АндреевичОколо 1818 г.р.
Дети
Енотов Константин Николаевич20.05.1843 г.р.
(Енотова) Матрена Николаевна1846 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1843
Сын: Енотов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Енотова) Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
06.10.1850
Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
28.05.1853
Сын: Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич
Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1855
Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зубарева (Енотова) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Енотов Николай Андреевич
Место жительства
1858
Смерть
27.09.1873