Енотов Филипп Николаевич 06.10.1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Енотов Филипп Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.10.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 11.08.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Енотов Николай АндреевичОколо 1818 г.р.
Мать
Енотова Аксинья Алексеевна1815 г.р.
Супруги
Ксения Евдокимовна1850 г.р.
Дети
(Енотова) Наталья Филипповна22.08.1870 г.р.
(Енотова) Елена ФилиповнаОколо 1873 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1850

Отец: Енотов Николай Андреевич

Мать: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Бракосочетание
14.02.1869

Жена: Ксения Евдокимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.08.1870

Дочь: (Енотова) Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Енотова) Елена Филиповна

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Енотова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
10.06.1880

Сын: Енотов (Крещение Канадей) Федор Филиппович

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Енотов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.06.1886

Сын: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
07.04.1890

Дочь: (Енотова) Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Енотов (Св Во 5.12.1934, О Бр. 21.09.1954) Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна

Смерть
11.08.1910
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.