Енотов Филипп Николаевич
мужской, родился 06.10.1850, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 11.08.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕнотов Николай АндреевичОколо 1818 г.р.
МатьЕнотова Аксинья Алексеевна1815 г.р.
Супруги
Ксения Евдокимовна1850 г.р.
Дети
(Енотова) Наталья Филипповна22.08.1870 г.р.
(Енотова) Елена ФилиповнаОколо 1873 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
14.02.1869
Жена: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: (Енотова) Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: (Енотова) Елена Филиповна
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Енотова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.06.1880
Сын: Енотов (Крещение Канадей) Федор Филиппович
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.05.1884
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.06.1886
Сын: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.04.1890
Дочь: (Енотова) Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Ксения Евдокимовна
Рождение ребёнка
28.09.1891
Смерть
11.08.1910