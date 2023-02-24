Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1880

Отец: Енотов Филипп Николаевич

Мать: Ксения Евдокимовна

Бракосочетание
16.?.1900

Жена: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
23.05.1901

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Енотов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1910

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Енотов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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