Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1880
Отец: Енотов Филипп Николаевич
Мать: Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
16.?.1900
Рождение ребёнка
23.05.1901
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1903
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1910
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1914
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Енотова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно