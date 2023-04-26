Енотова Татьяна Михайловна
Место рожденияд. Андреевка
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Андреевка
Бракосочетание
16.?.1900
Рождение ребёнка
23.05.1901
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1903
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Рождение ребёнка
05.08.1910
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Рождение ребёнка
05.07.1914
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Рождение ребёнка
14.10.1916
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Смерть
Неизвестно