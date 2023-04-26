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Енотова Татьяна Михайловна

Место рождения

д. Андреевка

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Андреевка
Бракосочетание
16.?.1900

Муж: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
23.05.1901

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Енотов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
05.08.1910

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Енотов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Рождение ребёнка
14.10.1916

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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