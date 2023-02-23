Ксения Евдокимовна
Место рожденияд. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти29.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
14.02.1869
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Елена Филиповна
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
10.02.1878
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1880
Сын: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
19.05.1884
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.1886
Сын: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1890
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1891
Смерть
29.01.1909