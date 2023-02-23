Ксения Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Евдокимовна

Ксения Евдокимовна

avatar

Место рождения

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

29.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
14.02.1869

Муж: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1870

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Елена Филиповна

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1878

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1880

Сын: Енотов (крещение Канадей) Федор Филиппович

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
19.05.1884

Сын: Енотов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.1886

Сын: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1890

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Енотов (св Во 5.12.1934, О Бр. 21.09.1954) Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Енотов Филипп Николаевич

Смерть
29.01.1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close