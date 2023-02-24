Енотов (св во 5.12.1934, о бр. 21.09.1954) Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енотов (св во 5.12.1934, о бр. 21.09.1954) Григорий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891

Отец: Енотов Филипп Николаевич

Мать: Ксения Евдокимовна

Бракосочетание
10.?.1913

Жена: Енотова Марфа Поликарповна

Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Енотова Марфа Поликарповна

Рождение ребёнка
14.08.1916

Сын: Енотов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Енотова Марфа Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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