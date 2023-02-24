Енотов (св во 5.12.1934, о бр. 21.09.1954) Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891
Отец: Енотов Филипп Николаевич
Мать: Ксения Евдокимовна
Бракосочетание
10.?.1913
Рождение ребёнка
21.09.1914
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Енотова Марфа Поликарповна
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Енотов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Енотова Марфа Поликарповна
Смерть
Неизвестно