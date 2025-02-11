Енотов Николай Андреевич Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Енотов Николай Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.03.1891, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Енотов Андрей Федотович1797 г.р.
Мать
Енотова Пелагея1796 г.р.
Супруги
Енотова Аксинья Алексеевна1815 г.р.
Дети
Енотов Константин Николаевич20.05.1843 г.р.
(Енотова) Матрена Николаевна1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Енотов Андрей Федотович

Мать: Енотова Пелагея

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енотова Аксинья Алексеевна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
20.05.1843

Сын: Енотов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Енотова) Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
06.10.1850

Сын: Енотов Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.05.1853

Сын: Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич

Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1855

Сын: Енотов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зубарева (Енотова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
02.03.1891
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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