Енотов Николай Андреевич
мужской, родился Около 1818, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.03.1891, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕнотов Андрей Федотович1797 г.р.
МатьЕнотова Пелагея1796 г.р.
Супруги
Енотова Аксинья Алексеевна1815 г.р.
Дети
Енотов Константин Николаевич20.05.1843 г.р.
(Енотова) Матрена Николаевна1846 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1818
Отец: Енотов Андрей Федотович
Мать: Енотова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
20.05.1843
Сын: Енотов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Енотова) Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
06.10.1850
Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1853
Сын: Енотов Семен Билетный Солдат Николаевич
Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.11.1855
Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зубарева (Енотова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Енотова Аксинья Алексеевна
Место жительства
1858
Смерть
02.03.1891