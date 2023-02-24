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Енотов Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

21.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Енотов Николай Андреевич

Мать: Аксинья Алексеевна

Бракосочетание
23.?.1863

Жена: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.03.1864

Сын: Енотов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.03.1866

Сын: Енотов Герасим Константинович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.09.1870

Дочь: Фекла Константиновна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.08.1872

Сын: Енотов Максим Константинович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
07.08.1872

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.12.1877

Сын: Енотов Василий Константинович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Енотов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Смерть
21.01.1908
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