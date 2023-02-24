Енотов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти21.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Енотов Николай Андреевич
Мать: Аксинья Алексеевна
Бракосочетание
23.?.1863
Жена: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.03.1864
Сын: Енотов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.03.1866
Сын: Енотов Герасим Константинович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.09.1870
Дочь: Фекла Константиновна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.08.1872
Сын: Енотов Максим Константинович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.08.1872
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.12.1877
Сын: Енотов Василий Константинович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Енотов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Смерть
21.01.1908