(Зубарева) Агафия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888
Отец: Зубарев Осип Иванович
Мать: Дарья Николаевна
Бракосочетание
22.?.1907
Рождение ребёнка
20.12.1922
Сын: Чекмарев Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Чекмарев Тимофей Трофимович
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно