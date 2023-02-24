(Зубарева) Агафия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зубарева) Агафия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888

Отец: Зубарев Осип Иванович

Мать: Дарья Николаевна

Бракосочетание
22.?.1907

Муж: Чекмарев Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
20.12.1922

Сын: Чекмарев Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Чекмарев Тимофей Трофимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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