Чекмарев Тимофей Трофимович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекмарев Тимофей Трофимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1889, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
(Зубарева) Агафия Осиповна06.02.1888 г.р.
Дети
Чекмарев Дмитрий Уч. Вов Тимофеевич20.12.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.10.1907

Жена: (Зубарева) Агафия Осиповна

Рождение ребёнка
20.12.1922

Сын: Чекмарев Дмитрий Уч. Вов Тимофеевич

Мать ребёнка: (Зубарева) Агафия Осиповна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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