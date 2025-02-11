Чекмарев Тимофей Трофимович
мужской, родился 1889, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
(Зубарева) Агафия Осиповна06.02.1888 г.р.
Дети
Чекмарев Дмитрий Уч. Вов Тимофеевич20.12.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.10.1907
Рождение ребёнка
20.12.1922
Сын: Чекмарев Дмитрий Уч. Вов Тимофеевич
Мать ребёнка: (Зубарева) Агафия Осиповна
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно