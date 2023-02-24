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Зубарев Осип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

03.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Зубарев Иван Васильевич

Мать: Татьяна Захаровна

Бракосочетание
03.?.1878

Жена: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1881

Сын: Зубарев Иван Осипович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
05.04.1883

Сын: Зубарев Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1884

Сын: Зубарев - Пирогов Петр Осипович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Зубарев Емельян Осипович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1888

Дочь: Агафия Осиповна

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1890

Сын: Зубарев Евдоким Иосифович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
25.09.1893

Дочь: Ефросиния Осиповна

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1895

Сын: Зубарев Кузьма Осипович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1897

Дочь: Анисия Осиповна

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Зубарев Петр Иосифович

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Смерть
03.12.1913
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