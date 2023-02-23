Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти07.09.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1859
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1861
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1863
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1866
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Смерть
07.09.1867