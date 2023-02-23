Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

07.09.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зубарев Осип Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1859

Сын: Зубарев Флегонт Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1861

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1863

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1866

Сын: Зубарев Никита Иванович

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Смерть
07.09.1867
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