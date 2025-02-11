Палагина (Зубарева) Анастасия Ивановна
женский, родилась 03.11.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗубарев Иван Васильевич1834 г.р.
МатьЗубарева Татьяна Захаровна14.01.1832 г.р.
Супруги
Палагин Сергей Михайлов1856 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.05.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно