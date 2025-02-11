Палагина (Зубарева) Анастасия Ивановна 03.11.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Палагина (Зубарева) Анастасия Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.11.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Зубарев Иван Васильевич1834 г.р.
Мать
Зубарева Татьяна Захаровна14.01.1832 г.р.
Супруги
Палагин Сергей Михайлов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1856

Отец: Зубарев Иван Васильевич

Мать: Зубарева Татьяна Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Бракосочетание
20.05.1874

Муж: Палагин Сергей Михайлов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.