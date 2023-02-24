Зубарев Иван Васильевич
Место рождениясело Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Дата рождения1834
Дата смерти03.03.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Василий Степанович
Мать: Домна
село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
31.03.1859
Мать ребёнка: Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
30.01.1861
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
19.02.1863
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Захаровна
село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1866
Мать ребёнка: Татьяна Захаровна
Бракосочетание
03.07.1872
Рождение ребёнка
27.07.1873
Дочь: Прасковья Иванов
Мать ребёнка: Зубарева Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.08.1880
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Зубарева Ефимия Яковлевна
Смерть
03.03.1905