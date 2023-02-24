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Зубарев Иван Васильевич

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Место рождения

село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда

Дата рождения

1834

Дата смерти

03.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Василий Степанович

Мать: Домна

село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зубарев Осип Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
31.03.1859

Сын: Зубарев Флегонт Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
30.01.1861

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
19.02.1863

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Захаровна

село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1866

Сын: Зубарев Никита Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Захаровна

Бракосочетание
03.07.1872

Жена: Зубарева Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.07.1873

Дочь: Прасковья Иванов

Мать ребёнка: Зубарева Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.08.1880

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Зубарева Ефимия Яковлевна

Смерть
03.03.1905
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