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(Зубарева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда

Дата рождения

19.02.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1863

Отец: Зубарев Иван Васильевич

Мать: Татьяна Захаровна

село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Бракосочетание
22.?.1882

Муж: Пивцаев Федот Павлович

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Пивцаев Кирилл Феодорович

Отец ребёнка: Пивцаев Федот Павлович

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Пивцаев Макарий Феодорович

Отец ребёнка: Пивцаев Федот Павлович

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно
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