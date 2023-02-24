(Зубарева) Евдокия Ивановна
Место рождениясело Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Дата рождения19.02.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1863
Отец: Зубарев Иван Васильевич
Мать: Татьяна Захаровна
село Никитино Барановской волости Хвалынского уезда
Бракосочетание
22.?.1882
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Пивцаев Кирилл Феодорович
Отец ребёнка: Пивцаев Федот Павлович
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
12.01.1889
Сын: Пивцаев Макарий Феодорович
Отец ребёнка: Пивцаев Федот Павлович
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно