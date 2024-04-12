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Пивцаев Федот Павлович

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1882

Жена: Евдокия Ивановна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Пивцаев Кирилл Феодорович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Пивцаев Макарий Феодорович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно
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