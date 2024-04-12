Пивцаев Федот Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
22.?.1882
Жена: Евдокия Ивановна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.06.1885
Сын: Пивцаев Кирилл Феодорович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
12.01.1889
Сын: Пивцаев Макарий Феодорович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно