Пивцаев Кирилл Феодорович
Место рожденияСобакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Дата рождения01.06.1885
Дата смерти21.07.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1885
Отец: Пивцаев Федот Павлович
Мать: Евдокия Ивановна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Крещение
03.06.1885
Казанская церковь села Барановки
Смерть
21.07.1885
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда