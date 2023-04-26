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Пивцаев Кирилл Феодорович

Место рождения

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда

Дата рождения

01.06.1885

Дата смерти

21.07.1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1885

Отец: Пивцаев Федот Павлович

Мать: Евдокия Ивановна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Крещение
03.06.1885
Казанская церковь села Барановки
Смерть
21.07.1885
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
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