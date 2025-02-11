(Зубарева) Васса Ивановна 16.08.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зубарева) Васса Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 16.08.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 07.02.1883, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубарев Иван Васильевич1834 г.р.
Мать
Зубарева Ефимия ЯковлевнаОколо 1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1880

Отец: Зубарев Иван Васильевич

Мать: Зубарева Ефимия Яковлевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.02.1883
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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