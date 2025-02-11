(Зубарева) Васса Ивановна
женский, родилась 16.08.1880, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 07.02.1883, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубарев Иван Васильевич1834 г.р.
МатьЗубарева Ефимия ЯковлевнаОколо 1840 г.р.
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Рождение
16.08.1880
Отец: Зубарев Иван Васильевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.02.1883
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область