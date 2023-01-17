Зубарева Ефимия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Ефимия Яковлевна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

20.10.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.07.1872

Муж: Зубарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1873

Дочь: Прасковья Иванов

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.1880

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич

Смерть
20.10.1889
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