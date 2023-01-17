Зубарева Ефимия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти20.10.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1872
Рождение ребёнка
27.07.1873
Дочь: Прасковья Иванов
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1880
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Зубарев Иван Васильевич
Смерть
20.10.1889