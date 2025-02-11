Дойкин Захар Афанасьев 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Захар Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 22.06.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Афанасий Алексеевич / Захарович1762 г.р.
Мать
Елена Иванова1765 г.р.
Супруги
Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна1812 г.р.
Дети
Дойкин (В 1857 Кудопокш) Илья Захаров15.07.1828 г.р.
Иван Захарович29.08.1830 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Афанасий Алексеевич / Захарович

Мать: Елена Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Бракосочетание
10.01.1826

Жена: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1828

Сын: Дойкин (В 1857 Кудопокш) Илья Захаров

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.08.1830

Сын: Иван Захарович

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Рождение ребёнка
14.01.1832

Дочь: Зубарева Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 08.09.1834

Сын: Иван Захаров

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Рождение ребёнка
08.11.1835

Сын: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дойкин-Захаров Иван Солдат Захарович

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
31.08.1847

Сын: Дойкин-Захаров Архип Захарович

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
22.06.1867
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.