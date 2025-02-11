Дойкин Захар Афанасьев
мужской, родился 1798, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 22.06.1867, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАфанасий Алексеевич / Захарович1762 г.р.
МатьЕлена Иванова1765 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Афанасий Алексеевич / Захарович
Мать: Елена Иванова
Сын: Дойкин (В 1857 Кудопокш) Илья Захаров
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Сын: Иван Захарович
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Дочь: Зубарева Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Сын: Иван Захаров
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Сын: Дойкин-Захаров Филипп Рекрут В 1855 Захаров
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Сын: Дойкин-Захаров Ферапонт Захарович
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Сын: Дойкин-Захаров Иван Солдат Захарович
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна
Дочь: Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Дойкина (Дементьева) Матрена Татьяна Дементьевна