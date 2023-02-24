Дойкин- Захаров Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти04.02.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Дойкин Захар Афанасьев
Мать: Матрена Татьяна
Бракосочетание
07.01.1862
Жена: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
06.10.1862
Сын: Дойкин- Захаров Карп Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
20.12.1863
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
19.03.1866
Сын: Дойкин- Захаров Захар Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Наумова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
28.05.1873
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна
Смерть
04.02.1881