Дойкин- Захаров Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойкин- Захаров Иван Захарович

Дойкин- Захаров Иван Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

04.02.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Дойкин Захар Афанасьев

Мать: Матрена Татьяна

Бракосочетание
07.01.1862

Жена: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
06.10.1862

Сын: Дойкин- Захаров Карп Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
20.12.1863

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
19.03.1866

Сын: Дойкин- Захаров Захар Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Наумова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
28.05.1873

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Пелагея Иосифовна

Смерть
04.02.1881
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close