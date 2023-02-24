Наумова (Дойкина- Кипкаева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1871
Отец: Дойкин- Захаров Иван Захарович
Мать: Пелагея Иосифовна
Бракосочетание
14.?.1891
Рождение ребёнка
29.08.1892
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1894
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1897
Сын: Кипкаев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1899
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1901
Сын: Кипкаев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1902
Дочь: Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1903
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1905
Сын: Кипкаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович
Бракосочетание
14.?.1907
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович
Смерть
Неизвестно