Наумова (Дойкина- Кипкаева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Дойкина- Кипкаева) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Дойкин- Захаров Иван Захарович

Мать: Пелагея Иосифовна

Бракосочетание
14.?.1891

Муж: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1892

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1897

Сын: Кипкаев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Кипкаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Кипкаев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1902

Дочь: Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1903

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Кипкаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Иванович

Бракосочетание
14.?.1907

Муж: Наумов Филипп Карпович

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Наумов Филипп Карпович

Смерть
Неизвестно
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