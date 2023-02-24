Наумов Филипп Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
08.12.1895
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
08.07.1897
Сын: Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
03.06.1900
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
04.12.1901
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
10.07.1903
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Бракосочетание
14.?.1907
Рождение ребёнка
14.02.1915
Дочь: Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Наумова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ларионовна
Смерть
Неизвестно