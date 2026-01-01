Наумов Филипп Карпович
мужской, родился 1875
умер После 1935, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖитков-Наумов Карп Александрович19.05.1851 г.р.
МатьНаумова (Шиндина?) Мелания Ивановна1851 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Наумов Из Память Народа Максим Филиппович
Мать ребёнка: Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра Ивановна
Дочь: (Наумова) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
Сын: Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
Дочь: Возм. Гордеева (Наумова Св. О Рожд. 20.11.1988) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
Сын: Наумов Семен Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна
Дочь: (Наумова Св Во 8.10.1934 И 6.06.1965) Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра Ивановна