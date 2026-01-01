Наумов Филипп Карпович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов Филипп Карпович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1875

умер После 1935, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Житков-Наумов Карп Александрович19.05.1851 г.р.
Мать
Наумова (Шиндина?) Мелания Ивановна1851 г.р.
Супруги
Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра ИвановнаОколо 1871 г.р.
Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна11.04.1874 г.р.
Дети
(Наумова) Анастасия Филипповна08.12.1895 г.р.
Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович08.07.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Житков-Наумов Карп Александрович

Мать: Наумова (Шиндина?) Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Из Память Народа Максим Филиппович

Мать ребёнка: Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
08.12.1895

Дочь: (Наумова) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
08.07.1897

Сын: Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Наумов Федор Филиппович

Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
04.12.1901

Дочь: Возм. Гордеева (Наумова Св. О Рожд. 20.11.1988) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Наумов Семен Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Наумова (Игушкина) Александра Ларионовна

Бракосочетание
14.09.1907

Жена: Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: (Наумова Св Во 8.10.1934 И 6.06.1965) Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Наумова (Дойкина-Кипкаева) Александра Ивановна

Смерть
После 1935
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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