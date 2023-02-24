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Наумов Филипп Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

Около 1871 г.р.
1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Житков- Наумов Карп Александрович

Мать: Наумова Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1895

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
08.07.1897

Сын: Наумов Св-Во 14.04.1944 Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Наумов Федор филиппович

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
04.12.1901

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Наумов Семен- Филиппович

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Бракосочетание
14.?.1907

Жена: Наумова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1915

Дочь: Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Наумова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Максим Филиппович

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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