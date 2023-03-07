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Житков- Наумов Карп Александрович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

06.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Наумов Александр Андреев

Мать: Наумова Степанида Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 10.08.1874

Дочь: Васса Карповна

Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Наумов Филипп Карпович

Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1879

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Наумов Данила Карпович

Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1883

Сын: Наумов Михаил Карпович

Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна

Смерть
06.10.1884
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от оспы
Бракосочетание
16.?.1972

Жена: Наумова Мелания Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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