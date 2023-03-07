Житков- Наумов Карп Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти06.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 10.08.1874
Дочь: Васса Карповна
Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1879
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1883
Мать ребёнка: Наумова Мелания Ивановна
Смерть
06.10.1884
Причина смерти: от оспы
Бракосочетание
16.?.1972
Жена: Наумова Мелания Ивановна