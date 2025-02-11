Наумов Александр Андреев 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов Александр Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Андрей Родионов1792 г.р.
Мать
Домна1790 г.р.
Супруги
Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна1820 г.р.
Дети
Наумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович1844 г.р.
Игушкина (Наумова) Матрена Александровна1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Андрей Родионов

Мать: Домна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Рождение ребёнка
1844

Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Игушкина (Наумова) Матрена Александровна

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.08.1848

Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Иван Александрович

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Рождение ребёнка
19.05.1851

Сын: Житков-Наумов Карп Александрович

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.12.1853

Сын: Житков-Наумов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.07.1855

Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сорокина (Наумова) Агафья Александровна

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Рождение ребёнка
15.06.1861

Сын: Наумов-Житков Иван Александрович

Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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