Наумов Александр Андреев
мужской, родился 1823, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАндрей Родионов1792 г.р.
МатьДомна1790 г.р.
Супруги
ДетиПоказать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Андрей Родионов
Мать: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1844
Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Игушкина (Наумова) Матрена Александровна
Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна
Рождение ребёнка
21.08.1848
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
19.05.1851
Рождение ребёнка
30.12.1853
Рождение ребёнка
30.07.1855
Сын: Наумов-Жит/Д/Ков Никанор Александрович
Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сорокина (Наумова) Агафья Александровна
Мать ребёнка: Наумова Степанида Степанида/ Фекла Степановна
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
15.06.1861
Смерть
Неизвестно