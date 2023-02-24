Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
21.09.1862
Жена: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
07.11.1864
Сын: Наумов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
28.03.1867
Сын: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
18.11.1869
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
30.07.1871
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
03.05.1874
Сын: Наумов - Жит/д/ков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
09.03.1877
Сын: Наумов - Жит/д/ков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
29.05.1879
Дочь: Акулина Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
02.09.1881
Дочь: Ганина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
22.12.1883
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
29.12.1884
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно