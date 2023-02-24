Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Наумов Александр Андреев

Мать: Наумова Степанида Степановна

Бракосочетание
21.09.1862

Жена: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Наумов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
28.03.1867

Сын: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
18.11.1869

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Наумов Семен Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
03.05.1874

Сын: Наумов - Жит/д/ков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
09.03.1877

Сын: Наумов - Жит/д/ков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
29.05.1879

Дочь: Акулина Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
02.09.1881

Дочь: Ганина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
22.12.1883

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
29.12.1884

Сын: Наумов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close