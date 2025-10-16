Наумов-Жит/Д/Ков Николай Андреевич 03.05.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Наумов-Жит/Д/Ков Николай Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.05.1874, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно, Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Наумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович1844 г.р.
Мать
Наумова (Батырова, Кр. 26.06.1859) Евдокия Кузьминична / Авдотья Кузьмина1843 г.р.
Супруги
(Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна28.12.1874 г.р.
Дети
Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич03.03.1903 г.р.
Наумов Жив 22.04.1929 Николай Николаевич23.04.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1874

Отец: Наумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович

Мать: Наумова (Батырова, Кр. 26.06.1859) Евдокия Кузьминична / Авдотья Кузьмина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.10.1893

Жена: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна

Рождение ребёнка
03.03.1903

Сын: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич

Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Наумов Жив 22.04.1929 Николай Николаевич

Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.02.1907

Сын: Наумов Св Во О Рожд. 21.10.1939. Омск Дмитрий Уч. Вов Николаевич

Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна

Рождение ребёнка
15.01.1909

Сын: Уч Вов Наумов Петр Николаевич

Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.09.1913

Дочь: Гордеева (Наумова Кр-Сь В Телятниково 15.09.1913) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна

Смерть
Неизвестно
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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