Наумов-Жит/Д/Ков Николай Андреевич
мужской, родился 03.05.1874, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно, Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
ОтецНаумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович1844 г.р.
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Отец: Наумов-Жит/Д/Ков Андрей Александрович
Мать: Наумова (Батырова, Кр. 26.06.1859) Евдокия Кузьминична / Авдотья Кузьмина
Сын: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич
Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна
Сын: Наумов Жив 22.04.1929 Николай Николаевич
Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна
Сын: Наумов Св Во О Рожд. 21.10.1939. Омск Дмитрий Уч. Вов Николаевич
Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна
Сын: Уч Вов Наумов Петр Николаевич
Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна
Дочь: Гордеева (Наумова Кр-Сь В Телятниково 15.09.1913) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: (Дементьева) Анна Павловна / Анисья Палладиевна