Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Наумов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Сын: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Сын: Наумов - Жит/д/ков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Сын: Наумов - Жит/д/ков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Дочь: Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Дочь: Ганина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович