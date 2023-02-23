Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.1862

Муж: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Наумов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
28.03.1867

Сын: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1869

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Наумов Семен Андреевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1874

Сын: Наумов - Жит/д/ков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
09.03.1877

Сын: Наумов - Жит/д/ков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
29.05.1879

Дочь: Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1881

Дочь: Ганина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
22.12.1883

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
29.12.1884

Сын: Наумов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно
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