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Авдотья Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1834

Сын: Батыров Никита Кузьмин

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Кузьмина

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1844

Дочь: Марья Кузьмина

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Батыров Поликарп Кузмич

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Батыров- Дорогов Афанасий Кузьмич

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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