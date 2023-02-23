Авдотья Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1834
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Кузьмина
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1844
Дочь: Марья Кузьмина
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Батыров- Дорогов Афанасий Кузьмич
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Батыров Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно