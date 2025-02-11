Батыров Карп Кузьмин 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Батыров Карп Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
2Я Ж. Домна Маркеловна1815 г.р.
Отец
Батыров Кузьма Иванович28.10.1810 г.р.
Супруги
Батырова Елизавета Денисова1842 г.р.
Дети
(Батырова) Анна Карповна01.02.1868 г.р.
(Батырова) Мария Карповна26.01.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Батыров Кузьма Иванович

Мать: 2Я Ж. Домна Маркеловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Бракосочетание
24.10.1865

Жена: Батырова Елизавета Денисова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1868

Дочь: (Батырова) Анна Карповна

Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: (Батырова) Мария Карповна

Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.12.1871

Сын: Батыров-Дорогов Николай Николай/ Никита Карпович

Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.03.1874

Сын: Батыров-Дорогов Иван Карпович

Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.06.1877

Дочь: (Батырова) Акулина Карповна

Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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