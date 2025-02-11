Батыров Карп Кузьмин
мужской, родился 1846, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать2Я Ж. Домна Маркеловна1815 г.р.
ОтецБатыров Кузьма Иванович28.10.1810 г.р.
Супруги
Батырова Елизавета Денисова1842 г.р.
Дети
(Батырова) Анна Карповна01.02.1868 г.р.
(Батырова) Мария Карповна26.01.1870 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Батыров Кузьма Иванович
Мать: 2Я Ж. Домна Маркеловна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
24.10.1865
Рождение ребёнка
01.02.1868
Дочь: (Батырова) Анна Карповна
Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: (Батырова) Мария Карповна
Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова
Рождение ребёнка
03.12.1871
Сын: Батыров-Дорогов Николай Николай/ Никита Карпович
Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова
Рождение ребёнка
28.03.1874
Сын: Батыров-Дорогов Иван Карпович
Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова
Рождение ребёнка
08.06.1877
Дочь: (Батырова) Акулина Карповна
Мать ребёнка: Батырова Елизавета Денисова
Смерть
Неизвестно