Батыров Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатыров Кузьма Иванович

Батыров Кузьма Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

07.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Батыров Иван Дмитриевич

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
12.09.1834

Сын: Батыров Никита Кузьмин

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Кузьмина

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Рождение ребёнка
03.04.1844

Дочь: Марья Кузьмина

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Батыров Поликарп Кузмич

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Батыров- Дорогов Афанасий Кузьмич

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна

Смерть
07.02.1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close