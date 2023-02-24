Батыров Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти07.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Батыров Иван Дмитриевич
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
12.09.1834
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Кузьмина
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Рождение ребёнка
03.04.1844
Дочь: Марья Кузьмина
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Батыров- Дорогов Афанасий Кузьмич
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Авдотья Маркеловна
Смерть
07.02.1891