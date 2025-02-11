Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев 1772 — найти родственников по фамилии на Familio

Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1772, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1836, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Батыров Дмитрий Васильев / Матвей Васильев1757 г.р.
Мать
Из Андреевки Анна Романова1752 г.р.
Супруги
Авдотья1771 г.р.
Дети
Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович09.04.1794 г.р.
Батыров Никита Иванов / Николай Иванович1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Батыров Дмитрий Васильев / Матвей Васильев

Мать: Из Андреевки Анна Романова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
09.04.1794

Сын: Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Батыров Никита Иванов / Николай Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лукьян Рекрут В 1827 Г. Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.10.1810

Сын: Батыров Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42 Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57 Иван Дмитриев

Смерть
1836
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

55 Иван Дмитриев

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