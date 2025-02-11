Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
мужской, родился 1772, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1836, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБатыров Дмитрий Васильев / Матвей Васильев1757 г.р.
МатьИз Андреевки Анна Романова1752 г.р.
Супруги
Авдотья1771 г.р.
Дети
Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович09.04.1794 г.р.Показать еще 7
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
09.04.1794
Сын: Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Батыров Никита Иванов / Николай Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лукьян Рекрут В 1827 Г. Иванович
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
28.10.1810
Мать ребёнка: Авдотья
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Место жительства
1835
Смерть
1836
Место жительства
1850