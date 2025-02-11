Анисья Ивановна
женский, родилась 1825, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья1771 г.р.
ОтецБатыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Мать: Авдотья
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно