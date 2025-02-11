Анисья Ивановна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья1771 г.р.
Отец
Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Мать: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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