Авдотья 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1771

умерла Неизвестно

Супруги
Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
Дети
Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович09.04.1794 г.р.
Батыров Никита Иванов / Николай Иванович1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
09.04.1794

Сын: Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Батыров Никита Иванов / Николай Иванович

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1809

Сын: Лукьян Рекрут В 1827 Г. Иванович

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.10.1810

Сын: Батыров Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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