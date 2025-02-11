Авдотья
женский, родилась 1771
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Сын: Батыров Никита Иванов / Николай Иванович
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Сын: Лукьян Рекрут В 1827 Г. Иванович
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев