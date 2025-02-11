Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович 09.04.1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.04.1794, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Авдотья1771 г.р.
Отец
Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
Супруги
Анна Евсеевна1796 г.р.
Дети
Батыров-Дорогов Алексей Никитович02.10.1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1794

Отец: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Мать: Авдотья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Евсеевна

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Рождение ребёнка
02.10.1826

Сын: Батыров-Дорогов Алексей Никитович

Мать ребёнка: Анна Евсеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1830
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

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