Николай Иванович Никита Никита/ Николай Иванович
мужской, родился 09.04.1794, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАвдотья1771 г.р.
ОтецБатыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
Супруги
Анна Евсеевна1796 г.р.
Дети
Батыров-Дорогов Алексей Никитович02.10.1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1794
Отец: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Евсеевна
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
02.10.1826
Сын: Батыров-Дорогов Алексей Никитович
Мать ребёнка: Анна Евсеевна
Смерть
1830
Место жительства
1835