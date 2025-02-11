Батыров Дмитрий Васильев / Матвей Васильев
мужской, родился 1757, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1814, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Семенов1747 г.р.
МатьИз Собакина Евдокия Макарова1742 г.р.
Дети
Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
Марфа Матвеева1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Василий Семенов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Из Андреевки Анна Романова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Из Андреевки Анна Романова
Место жительства
1795
Смерть
1814
Место жительства
1816