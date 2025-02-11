Батыров Дмитрий Васильев / Матвей Васильев 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

Батыров Дмитрий Васильев / Матвей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1757, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1814, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Семенов1747 г.р.
Мать
Из Собакина Евдокия Макарова1742 г.р.
Дети
Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев1772 г.р.
Марфа Матвеева1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Василий Семенов

Мать: Из Собакина Евдокия Макарова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1772

Сын: Батыров Иван Матвеев / Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Из Андреевки Анна Романова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Из Андреевки Анна Романова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1814
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42 Дмитрий Васильев

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