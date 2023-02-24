Дорогов Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти19.01.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1757
Сын: Батыров Дмитрий Вассильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Роман Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Трофим Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Матвей Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Степан Васильев
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1805