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Дорогов Василий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

19.01.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: (Батайка Антошкин) Васильев

Мать: Из Печаура Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Батыров Дмитрий Вассильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Роман Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Трофим Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Матвей Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Степан Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дорогов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Из Собакина Авдотья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Собакина Авдотья Макарова

Смерть
19.01.1805
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