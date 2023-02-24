Трофим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ларион Трофимович
Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Дорогов Никифор Трофимович
Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кошкин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова
Смерть
1849