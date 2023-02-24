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Трофим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Дорогов Василий Семенов

Мать: Из Собакина Авдотья Макарова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ларион Трофимович

Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дорогов Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кошкин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Из Никитино Наталья Павлова

Смерть
1849
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