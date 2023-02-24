Дорогов Никифор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогов Никифор Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Трофим Васильев

Мать: Из Никитино Наталья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Максим Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Никита Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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