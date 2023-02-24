Дорогов Никифор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Трофим Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов Максим Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов Никита Никифорович
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно