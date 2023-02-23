Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Максим Никифорович

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Никита Никифорович

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Никифор Трофимович

Смерть
Неизвестно
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