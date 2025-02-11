Кошкин Василий Трофимович С 1791 по 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Кошкин Василий Трофимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился С 1791 по 1809, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 29.09.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Наталья Павлова1771 г.р.
Отец
Трофим Васильев1768 г.р.
Супруги
(Зорина) Татьяна Екатерина АлексеевнаС 1795 по 1809 г.р.
Дети
(Кошкин) Наталья Васильевна24.08.1824 г.р.
Дорогов-Кошкин Алексей Васильевич07.02.1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1791 по 1809

Отец: Трофим Васильев

Мать: Наталья Павлова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Бракосочетание
22.10.1817

Жена: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1824

Дочь: (Кошкин) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.02.1826

Сын: Дорогов-Кошкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дементий Васильевич

Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

67

Рождение ребёнка
18.02.1835

Сын: Дорогов-Кошкин Иван (Род Тимофей) Васильевич

Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дорогов Анисим Солдат Васильевич

Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
29.09.1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: в 75 лет

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