Кошкин Василий Трофимович
мужской, родился С 1791 по 1809, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 29.09.1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьНаталья Павлова1771 г.р.
ОтецТрофим Васильев1768 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Трофим Васильев
Мать: Наталья Павлова
Дочь: (Кошкин) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна
Сын: Дорогов-Кошкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна
Сын: Дементий Васильевич
Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна
Сын: Дорогов-Кошкин Иван (Род Тимофей) Васильевич
Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна
Сын: Дорогов Анисим Солдат Васильевич
Мать ребёнка: (Зорина) Татьяна Екатерина Алексеевна