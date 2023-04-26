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Дорогов- Кошкин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

16.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Кошкин Василий Трофимович

Мать: Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
11.?.1855

Жена: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1856

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Дорогов - Кошкин Георгий близнецы

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
29.10.1860

Сын: Кошкин Иосиф близнецы

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
24.05.1863

Дочь: Ефремья Ивановна

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Дорогов - Кошкин Близнецы Дамиан Иванович

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
07.09.1867

Сын: Дорогов?? Корнилий Иванович

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1870

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогов - Кошкин Константин Иванович

Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна

Смерть
16.11.1916