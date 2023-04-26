Дорогов- Кошкин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти16.11.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Кошкин Василий Трофимович
Мать: Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
11.?.1855
Рождение ребёнка
20.05.1856
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1860
Сын: Дорогов - Кошкин Георгий близнецы
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1860
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1863
Дочь: Ефремья Ивановна
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Дорогов - Кошкин Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1864
Рождение ребёнка
07.09.1867
Сын: Дорогов?? Корнилий Иванович
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1870
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогов - Кошкин Константин Иванович
Мать ребёнка: Дорогова- Кошкина Прасковья Петровна
Смерть
16.11.1916