Дорогов-Кошкин Константин Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер После 1928
ОтецДорогов-Кошкин Иван (Род Тимофей) Васильевич18.02.1835 г.р.
МатьДорогова-Кошкина (Возм. Атякшева) Прасковья Петровна1834 г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Дорогов-Кошкин Иван (Род Тимофей) Васильевич
Дочь: Наумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Дочь: (Кошкина) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Сын: Дорогов-Кошкин Св Во 22.05.1934, 6.01.1935, 18.02.1941 Михаил Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Сын: Кошкин Федор Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Дочь: (Дорогова) Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Сын: Кошкин Степан Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Сын: Кошкин Василий Константинович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Дочь: Присевко (Кошкина) Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна