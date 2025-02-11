Дорогов-Кошкин Константин Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов-Кошкин Константин Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер После 1928

Отец
Дорогов-Кошкин Иван (Род Тимофей) Васильевич18.02.1835 г.р.
Мать
Дорогова-Кошкина (Возм. Атякшева) Прасковья Петровна1834 г.р.
Дети
Наумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна04.02.1900 г.р.
(Кошкина) Анна Константиновна26.01.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорогов-Кошкин Иван (Род Тимофей) Васильевич

Мать: Дорогова-Кошкина (Возм. Атякшева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1900

Дочь: Наумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
26.01.1902

Дочь: (Кошкина) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
15.11.1903

Сын: Дорогов-Кошкин Св Во 22.05.1934, 6.01.1935, 18.02.1941 Михаил Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.06.1907

Сын: Кошкин Федор Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: (Дорогова) Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1911

Сын: Кошкин Степан Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Кошкин Василий Константинович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Присевко (Кошкина) Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Смерть
После 1928

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