Наумова (Кошкина) Агафья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1900
Дата смерти07.11.1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900
Рождение ребёнка
07.11.1923
Дочь: Федоровская Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич
Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1971