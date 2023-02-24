Наумова (Кошкина) Агафья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Кошкина) Агафья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1900

Дата смерти

07.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1900

Отец: Дорогов - Кошкин Константин Иванович

Мать: Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1923

Дочь: Федоровская Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич

Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Федор Константинович

Отец ребёнка: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич

Смерть
07.11.1971
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