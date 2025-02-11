Федоровская (Наумова С.Сухановка Кузн. Р-Н) Анастасия Уч. Вов Константиновна 07.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Федоровская (Наумова С.Сухановка Кузн. Р-Н) Анастасия Уч. Вов Константиновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.11.1923, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1991

Отец
Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич03.03.1903 г.р.
Мать
Наумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна04.02.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923

Отец: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич

Мать: Наумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1991

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