Федоровская (Наумова С.Сухановка Кузн. Р-Н) Анастасия Уч. Вов Константиновна
женский, родилась 07.11.1923, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1991
ОтецНаумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич03.03.1903 г.р.
МатьНаумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна04.02.1900 г.р.
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Рождение
07.11.1923
Отец: Наумов С. Сухановка Кузн. Р-Н Константин Николаевич
Мать: Наумова (Кошкина Св Во 13.08.1935 И 29.02.1954) Агафья Константиновна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1991