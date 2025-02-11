Дорогов-Кошкин Св Во 22.05.1934, 6.01.1935, 18.02.1941 Михаил Константинович 15.11.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов-Кошкин Св Во 22.05.1934, 6.01.1935, 18.02.1941 Михаил Константинович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.11.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер ?.03.1972, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дорогов-Кошкин Константин ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Прасковья ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Кошкина) Валентина Михайловна29.10.1937 г.р.
Карпушкина (Кошкина) Ольга Михайловна1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1903

Отец: Дорогов-Кошкин Константин Иванович

Мать: Прасковья Петровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: (Кошкина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна (Тремасова ?)

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Карпушкина (Кошкина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна (Тремасова ?)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
?.03.1972
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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