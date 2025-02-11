Дорогов-Кошкин Св Во 22.05.1934, 6.01.1935, 18.02.1941 Михаил Константинович
мужской, родился 15.11.1903, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер ?.03.1972, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДорогов-Кошкин Константин ИвановичНеизвестно г.р.
МатьПрасковья ПетровнаНеизвестно г.р.
Дети
(Кошкина) Валентина Михайловна29.10.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1903
Рождение ребёнка
29.10.1937
Дочь: (Кошкина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна (Тремасова ?)
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Карпушкина (Кошкина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Варвара Михайловна (Тремасова ?)
Смерть
?.03.1972